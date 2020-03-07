О роли денег в политике

07.03.2020, 12:30, Разное

Зачем Блумберг потратил полмиллиарда долларов на провальную кампанию?

Окончена самая дорогая политическая авантюра в истории США. Майкл Блумберг потратил более 500 млн долларов из своего примерно 60-миллиардного состояния — и это только на официальную рекламу по ТВ и в интернете.

Ради него Демократическая партия поменяла правила. Поэтому в гонку Блумберг включился с опозданием — поспел только к супервторнику, когда голосовали 14 штатов сразу. Но даже не стал дожидаться окончательных результатов первых же праймериз — и решил так же стремительно всё бросить.

Что это было? Осознать пока трудно.

Во-первых, никакого краха на праймериз у Блумберга не произошло. Крах — это всё-таки что-то неожиданное. Например, если человек пришёл на аукцион и купил за сто тысяч картину, которая заведомо стоит 100 рублей — это не крах, это сознательное решение. Вопрос — зачем он это сделал?

Предварительные опросы никогда не обещали Блумбергу победы или просто хороших результатов. Он набрал ничтожное количество делегатов на супервторнике — ровно столько, сколько все и ожидали. Да, Блумберг богат. Да, он вбухал в кампанию целое состояние, но в политике, как ни странно, деньги не главное. Многие этого не понимают.

Во-вторых, Майкл Блумберг — типичный пример сэлф-мэйд-мэна. Он происходит из семьи евреев, эмигрировавших в США из Беларуси и Литвы. Всего в своей жизни ему приходилось добиваться самостоятельно. Для сравнения, у того же Трампа был отличный старт — его отец владел крупной компанией, у родителей были связи, его отправили учиться в элитную военную академию.

Это я к тому, что Блумберг явно из тех людей, кто не привык бросать деньги на ветер, кто прекрасно знает им цену, а также не должен быть склонен к самообману и самолюбованию.

И вот такой человек, явный прагматик, талантливый как минимум бизнесмен, к тому же опытный в политике (был мэром Нью-Йорка, и успешным) — зачем-то вдруг начинает бросаться деньгами, кидается из одной крайности в другую. То дайте-дайте мне поучаствовать, никаких денег не пожалею — и тут же, на всё махнул рукой и ушёл.

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Так зачем же — и кому — понадобилось запустить мэра Майкла, как горящий метеорит, в предвыборные небеса США, чтобы он рухнул, наделав много шуму повалив лес, но никому особенно не навредив?

В чем я абсолютно уверен: свой демарш Майкл Блумберг исполнил не в одиночку. Появление его в праймериз заранее согласовывалось верхушкой Демпартии. И выход из кампании — тоже, в той или иной мере. А значит, всё, что делал Блумберг, было зачем-то нужно партийному истеблишменту.

Анализ того, зачем Блумберга ввели в кампанию, я уже делал. Давайте теперь подумаем, почему партия решила так срочно его снять, даже не дожидаясь окончательных результатов супервторника.

Самый простой и наиболее вероятный ответ: потому что Джо Байден показал хорошие результаты. Вернее, даже крайне хорошие результаты. Как я уже писал раньше, Блумберга втащили, нарушая правила, ради того, чтобы была возможность манёвра в борьбе против Берни Сандерса. Блумберг с самого начала был разменной монетой. Предварительные опросы указывали на то, что в супервторник Берни Сандерс снова заткнёт Байдена за пояс. Но вдруг оказалось, что усилия Демпартии в последние дни дали свои результаты. Например, мэр Пит Буттиджич снялся в пользу Байдена и это здорово добавило последнему очков.

Байден выиграл супервторник. Это мощный «камбэк»! Теперь Сандерс на втором месте, причём проигрывает Байдену целый корпус — что-то около 70 голосов делегатов. Пока Джо проигрывал Берни, Блумберг был нужен, чтобы мутить что-то у всех за спинами, эффективно атакуя Трампа и дискредитируя Берни, оставаясь, а-вдруг-Джо-не-взлетит, запасным вариантом.

Но теперь Байден оказался впереди Сандерса — а значит, Блумберг оказался лишним весом, мёртвым грузом, который Байден тащит на себе, что лишь замедляет кандидата №1.

Ведь все, кто голосует за Блумберга — это потенциальный байденовский электорат: если человек поддерживает миллиардера, да ещё такого классического, как Блумберг, то ему точно не по пути с социалистом Сандерсом.

В этой теории всё хорошо, кроме одного: непонятно, почему Блумберг ушёл так стремительно? Его выход до окончания подсчета ничего не поменяет в результатах супервторника: люди ведь уже проголосовали. Так почему было не подождать пару дней или недельку, чтобы выйти из гонки, когда страсти немного улягутся? Это дало бы возможность вновь возбудить интерес к происходящему, повторно направить все софиты на Байдена и ещё раз вмазать по«социалисту». Логичным даже было бы, например, чтобы Блумберг вышел из гонки так же, как Буттиджич — ровно за день до голосования, но на следующем этапе праймериз. В каком-то штате, где у Байдена слабые позиции. Это дало бы снова максимальный положительный эффект кампании вице-президента.

Такой демарш Блумберга заставляет предположить в его действиях наличие эмоций. Например, представьте себе такой сценарий. Некоторое время назад Демпартия приходит к Блумбергу и говорит: ты нам нужен, чтобы свалить Берни Сандерса. Блумберг всё бросает, скачет на помощь, сжигает миллионы в рекламной топке.

Но вдруг бац — на первых же праймериз в супервторник Байден одерживает победу, и та же Демпартия говорит Блумбергу: всё, ты больше не нужен. Снимешься, как только мы скажем.

Да подите вы к чёрту! – отвечает мэр Майкл. То входи, то выходи, сразу не могли определиться! Обиделся, развернулся, всё бросил и ушёл.

Возможно, будучи очень опытным бизнесменом, Майк отлично усвоил главный урок Уолл Стрит — легко прощаться с потерянными активами и не плакать по ним.

В здании биржи Нью-Йорка у выхода, висит табличка, ежедневно напоминающая брокеру, покидающему рабочее место: «Когда ты выходишь, знай, что завтра ты войдёшь сюда абсолютно той же дорогой, и все будет по-другому. А у тебя будет свежая голова!»

Виталий Шкляров

политтехнолог