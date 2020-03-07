Турция запретила беженцам переправляться в Европу через Эгейское море

07.03.2020, 12:11, Новости дня

Береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Евросоюза (ЕС) через Эгейское море в связи с угрозой их безопасности.

Об этом сообщил в субботу телеканал NTV, передает ТАСС.

Между тем агентство AFP утверждает, что такое решение связано с указанием президента Турции Тайипа Эрдогана.

Напомним, Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев.

Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган потребовал от канцлера Германии Ангелы Меркель пересмотреть соглашение Анкары и ЕС по беженцам.