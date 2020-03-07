Дети Галкина и Пугачёвой умилили фанатов песней про «животинку»

07.03.2020, 12:07, Разное

Артист Максим Галкин в очередной раз порадовал поклонников видео с детьми. Забавная песенка про «животинку» стала для них примером креативной подготовки к школе, а многих просто умилила.
В этом году для Гарри и Лизы Галкиных начнется новый этап в их жизни — они пойдут в первый класс. Звездные супруги оказались хорошими педагогами и помогают детям открывать окружающий их мир в форме, которая сейчас для них является главной — игровой. Объясняя значение термина «флора», отец спрашивает двойняшек о слове, которое является общим для всех животных. В ответ Гарри уверенно произносит: «Животинка!».

Иногда дети чувствуют языковые законы гораздо тоньше, чем взрослые. Забавное слово построено удивительно правильно, а в отличие от сухого научного термина «фауна» оно наполнено для ребенка чувствами. Поэтому тут же становится элементом их веселой песенки. Фанаты вслед за детьми стали напевать и на все лады хвалить не только малышей, но и папу Максима Галкина, проявившего «правильный подход к воспитанию».



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