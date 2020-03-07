В случае отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса Япония может потерять более 74 миллиардов долларов

07.03.2020, 12:07, Разное

Летняя Олимпиада-2020 должна пройти в июле-августе в Токио, однако не исключена возможность отмены одного из крупнейших спортивных мероприятий в связи с распространением эпидемии коронавируса COVID-2019 в мире. Как подсчитали аналитики, в этом случае экономика Японии может потерять более 74 миллиардов долларов.

Специалисты компании Nikko Securities сообщили, что рост ВВП государства в случае отмены Олимпиады-2020 в годовом исчислении сократится на 1,4%, а доходы компаний Японии могут снизиться более чем на 24%. Таким образом, экономика страны потеряет около 74 млрд долларов, или 7,8 трлн в национальной валюте. Аналитики убеждены, что спортивное мероприятие придётся отменять, если в Японии не удастся остановить распространение коронавируса.

Число инфицированных на территории восточноазиатского островного государства на текущий момент составляет более тысячи человек. 12 пациентов из них медикам спасти не удалось.