Мнение: Кто заплатит?

07.03.2020, 12:03, Разное

В середине февраля инвесторы надеялись на внеочередное заседание ОПЕК+ с новыми ограничениями на добычу. Цена на нефть росла.

В конце февраля стала известна позиция России, сорвавшей внеочередной саммит — цены начали падать.

2-3 марта цены скорректировались — инвесторы рассчитывали на увеличенные ограничения на добычу на очередном заседании ОПЕК+. Но 4 и 6 марта Новак убил все эти надежды…

Цены на нефть потеряли $7/барр. за 3 последних дня. А с 20 февраля — почти четверть или $14/барр.

Путин устоял перед шантажом арабов — не как в 2016 (тогда он сдался). Но почему именно сейчас? Ведь ситуация действительно требует чрезвычайных мер…

Вместо этого — с 1 апреля сделка ОПЕК+ по инициативе России заканчивается и не продлевается. Арабы выполнили свою угрозу. Теперь всем будет хуже.

Российский федеральный бюджет рассчитан на 2020 год с ценами на нефть в $57/барр. (20 февраля цены были чуть выше). Сейчас — $45. Недобор доходов обернется для россиян новыми налогами и сокращениями соцпрограмм.

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