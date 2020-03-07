Мнение: Кто заплатит?

07.03.2020, 12:03, Разное

В середине февраля инвесторы надеялись на внеочередное заседание ОПЕК+ с новыми ограничениями на добычу. Цена на нефть росла.

В конце февраля стала известна позиция России, сорвавшей внеочередной саммит — цены начали падать.

2-3 марта цены скорректировались — инвесторы рассчитывали на увеличенные ограничения на добычу на очередном заседании ОПЕК+. Но 4 и 6 марта Новак убил все эти надежды…

Цены на нефть потеряли $7/барр. за 3 последних дня. А с 20 февраля — почти четверть или $14/барр.

Путин устоял перед шантажом арабов — не как в 2016 (тогда он сдался). Но почему именно сейчас? Ведь ситуация действительно требует чрезвычайных мер…

Вместо этого — с 1 апреля сделка ОПЕК+ по инициативе России заканчивается и не продлевается. Арабы выполнили свою угрозу. Теперь всем будет хуже.

Российский федеральный бюджет рассчитан на 2020 год с ценами на нефть в $57/барр. (20 февраля цены были чуть выше). Сейчас — $45. Недобор доходов обернется для россиян новыми налогами и сокращениями соцпрограмм.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мнение: Менее воинственный герб

30.01 / Мнение: Охота с луком разрешена, спасение собаки по-русски и Арбидол против ОРВИ

13.01 / Андрей Гайдулян пообещал поклонникам выход шестого сезона сериала «СашаТаня»

12.01 / Ученые: Мозг любит жирную и калорийную пищу

29.12 / От WADA до Евро-2020: Главные спортивные события 2019 года

27.02 / Мнение: Сколько можно уместить в одну студию, идея за минуту и как убрать подсказку в Хроме

03.03 / Житель Мурманской области на Масленицу поджег супругу

19.02 / Наука: Кэри Муллис: секс, наркотики, ПЦР

01.02 / Гоген Солнцев желает отправиться на Евровидение вместо Александра Панайотова

08.02 / Мнение: Провал переговоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика