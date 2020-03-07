В РФ изменятся правила выдачи лицензий на оружие

07.03.2020, 12:00, Новости дня

В РФ будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами, сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

«Мы не стоим на месте, и серьезным подспорьем в решении задач информатизации стало включение в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ» мероприятий по линии Росгвардии», – рассказал директор Росгвардии в интервью «Российской газете».

Золотов уточнил, что в программе предусматривается создание до 2021 года федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Он назвал проект перспективным, отметив, что он основывается на отечественных программных и аппаратных решениях, которые позволят получить ряд преимуществ.

«Во-первых, создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия», – сказал глава Росгвардии.

«Во-вторых, осуществляется переход на «безбумажные» технологии – с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», – добавил он.

Ране депутат Анатолий Выборный в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что единая онлайн-база для обмена данными между Минздравом, МВД и другими ведомствами позволит отслеживать лиц, получивших разрешение на ношение оружия и затем нарушивших правопорядок.