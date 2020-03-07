Тест-систему для быстрой диагностики коронавируса одобрили в Китае

07.03.2020, 12:00, Новости дня

Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут.

Система была разработана группой исследователей во главе со специалистами Сямыньского университета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Систему можно применять для диагностирования клинических случаев, предполагаемых случаев заражения и скрининга групп высокого риска.

Клинические испытания медики провели в больницах города Ухань – очага распространения Covid-19.

По словам разработчика, тест-систему одобрил и Евросоюз – три набора уже доставили в Италию, Австрию и Нидерланды.

Ранее госкомитет КНР по здравоохранению и организация центров по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что на материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 тыс. 552. В тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3 тыс. 42 человека скончались.

При этом число излечившихся в Китае за сутки в 17 раз превысило число заболевших.

Между тем на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.