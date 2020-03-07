Мнение: О наползающей катастрофе и стопроцентном её виновнике

07.03.2020, 12:00, Разное

Никому не хочется в уик-энд и тем более в праздник омрачать мозги осознанием неотвратимости катастрофы. Тем более, что и к самому слову этому россияне, прошедшие 1991-й, 1998-й, 2008-й и 2014-2016 гг., относятся уже привычно. Мол, тогда пережили, да и теперь, Бог даст, переживём. Неслучайно же Всевышний получает конституционный статус…

Но вот у нынешней, только надвигающейся катастрофы есть три кардинальных отличия от всех предыдущих, что делает её особенной.

Во-первых, всё происходит на фоне беспрецедентной медийной паники по, в сущности, ординарному поводу. Загадочный коронавирус будоражит умы, благо чего-то подобного ждали. Слишком резво и слишком долго росла мировая #экономика, глобальные рынки и неоправданный оптимизм, чтобы не поверить разом в «чёрного лебедя», которого и не в каждый микроскоп-то разглядишь.

Тем не менее, микроскопическая зараза уже обрушила фондовые и валютные биржи и вот-вот переключит глобальное хозяйство в режим #кризис­а. Эксперты предупреждают: новая #рецессия на пороге, а средства борьбы с ней ограничены. Поэтому будет больно. Всем. Но особенно – экономикам зависимым от внешней конъюнктуры. От экспорта нефти, например.

И вот на этом фоне возникает во-вторых. Катастрофа, о которой давно предупреждали большевики, де-факто рукотворна. Причина – вполне человеческие решения. Саботаж. Обструкция.

В условиях, когда одно неосторожное движение влечёт угрожающие последствия, #Россия по собственной инициативе торпедировала сделку с ОПЕК о сокращении добычи нефти, которую 24 нефтедобывающие страны последовательно исполняли три года. Она перестанет действовать 31 марта. И это означает, что ОПЕК+ не только не поддержит нефтяные цены дополнительным сокращением добычи, но и может вернуть на падающий рынок около 2 млн баррелей нефти в сутки: в декабре 2019 года страны ОПЕК+ договорилась сократить производство на 1,7 млн барр. к уровню октября 2018 года, а ещё 0,4 млн барр. пообещали убрать с рынка несколько стран во главе с Саудовской Аравией.

Как говорят источники, министры упорно пытались договориться о совместных действиях на фоне эпидемии коронавируса, которая ударила по мировой экономике и сократила спрос на энергоресурсы. 90% стран, не входящих в ОПЕК, были согласны с решением о дополнительном сокращении квот по добычи на 1,5 млн барр. в сутки. Но позиция России стала тем самым камнем преткновения в переговорах, который решил всё дело в обратную сторону.

На нефтяные котировки это произвело угнетающее воздействие.

Всего за день они рухнули на 10%, вернувшись к показателям 2017 года. И, возможно, это ещё не предел падения. Во всяком случае, как полагают пессимисты, нефтяные #цены могут опуститься к уровню 30 долл. за баррель, что уже драматично для российской экономики. И хотя Минфин уверяет, что #бюджет это переживёт, опыт прошлых обвалов не даёт поводов разделить чиновный оптимизм.

И в-третьих, у катастрофы в данном случае есть имя и фамилия. Говорят, что провал сделки с ОПЕК – результат усилий одного человека. От якобы руководствовался идеей фикс – убрать с рынка злейших конкурентов, добытчиков сланцевой нефти. Вот только не учёл, что в условиях надвигающегося кризиса мировые центробанки будут снижать ставки и вообще тушить пожар деньгами. А это значит, что сланцевики смогут перекредитоваться задёшево и пересидеть трудные времена. Пусть не все, но многие.

А вот России придётся вновь распечатать #резервы, чтобы поддержать… нефтяников и других особо приближённых. Опыт предыдущих кризисов довольно чётко на это указывает. Цинично настроенные эксперты предполагают, что ради такого дербана и был затеян этот саботаж. Организовал же его тот из отрасли, кто до сих пор вхож к российскому президенту и пользуется его полным доверием. Тогда как другие нефтяные короли прямо говорят, что совершена ошибка.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нём от 100 млн долл. до 150 млн долл. в день», – заявил, например, вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун. Впрочем, его компания, вторая по объёмам добычи в России, не принадлежит государству и в очереди за государственной поддержкой будет далеко не первой. Поэтому ей рукотворный #кризис ни к чему.

С другой стороны, и правда: зачем распылять бюджетные резервы на всякие нацпроекты, когда человек на фото способен им найти более достойное применение?