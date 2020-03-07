Меган Маркл в Лондоне: тайный визит в Национальный театр и отмена уроков в школе Дагенхема

07.03.2020, 11:54, Разное

Уже 31 марта принц Гарри и Меган Маркл будут лишены всех своих королевских обязанностей, поэтому в ближайшие дни у пары запланирован насыщенный график встреч, на которых они выступят в пока еще действующем королевском статусе. Меган Маркл, впервые после «мегзита» вернувшаяся в Великобританию, уже успела посетить церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards. Вместе с принцем Гарри она вручила награды некоторым номинантам. А незадолго до этого побывала в Королевском национальном театре, покровителем которого является.

Об этом визите пресса и поклонники узнали постфактум. На официальной страничке герцога и герцогини Сассекской в Instagram были опубликованы несколько снимков с Меган. Во время беседы с постановщиками и актерами герцогине рассказали о применении современных технологий в искусстве и работе с виртуальной реальностью.

Для поездки в театр Меган выбрала блузу с пышным рукавом из органзы от Topshop стоимостью всего 29 фунтов стерлингов. Дополнением к образу стали облегающая юбка-карандаш, маленькие золотые серьги-кольца и кулон Sophie Lis love.

В свой второй день пребывания в британской столице Меган Маркл посетила общеобразовательную школу в восточном Лондоне. Неожиданный визит герцогини в учебное заведение Дагенхема, впрочем, внес настоящую сумятицу в учебный процесс. Виной тому оказалась охрана Меган: в целях безопасности герцогини секьюрити не пустили в школу родителей, у которых при себе не было документов. А дети, вышедшие во время урока на прием к врачу, не смогли вернуться за парты.

Напомним, уже совсем скоро, 9 марта, состоится встреча всей монаршей семьи. Впервые после «мегзита» Меган и Гарри появятся на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.

Как мы уже писали, Меган оставит 9-месячного сына в Ванкувере, что не нравится королеве, ведь тогда она вновь не сможет увидеться с правнуком. Канадцы тоже недовольны таким решением, они считают, что не обязаны платить за охрану наследника. На охрану Меган и Гарри уходит 20 миллионов фунтов в год. Канадцы отказались покрывать такие расходы. Британцы считают, что вместе с потерей королевского статуса паре должны перестать предоставлять дорогостоящую охрану. 90% зрителей телешоу Good Morning Britain проголосовали против того, чтобы продолжать платить за безопасность Меган и Гарри, а это около 14 тысяч человек. Альянс британских налогоплательщиков заявил:

Меган и Гарри не могут иметь все. Им придется выбирать: либо независимость, либо королевские привилегии и охрана.