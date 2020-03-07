Кэти Перри впервые появилась на публике после объявления о беременности

07.03.2020, 11:54, Разное

35-летняя певица Кэти Перри готовится впервые стать мамой уже этим летом. Эту новость, которую поклонники ждали не меньше, чем свадьбу Кэти с Орландо Блумом (бракосочетание, впрочем, пришлось отложить из-за короновируса), Перри сообщила весьма необычным способом — свое интересное положение певица рассекретила в новом клипе. А позже в прямом эфире в Instagram подтвердила увиденное открытым текстом.

Я взволнована, мы взволнованы — и счастливы. Наверное, так долго мне никогда не приходилось хранить секреты. Подумала, что клип — это лучший способ рассказать вам, ребята, об этом событии, —

заявила Кэти.

Ожидание малыша Кэти решила сделать максимально продуктивным. Сейчас певица находится в Австралии с рекламным туром в поддержку своего концерта, часть средств от продажи билетов пойдет на восстановление страны после разрушительных лесных пожаров. И минувшим вечером будущая мама позировала фотографам на стадионе Мельбурна, где открылся чемпионат мира по женскому крикету ICC Women’s.

Изменившиеся формы Перри не стала прятать под свободными нарядами. Напротив — подчеркнула заметно округлившийся животик облегающим разноцветным платьем, к которому выбрала туфли на небольшом удобном каблуке. А нежный образ подчеркнули волны светлых волос и эффектные крупные серьги.

Напомним, о романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в январе 2016 года на афтепати «Золотого глобуса». Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение.

В недавнем интервью Vogue India Перри призналась, что Блум стал для нее спасительным якорем:

Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, это то, что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни.

Кэти подытожила — только отношения с Орландо и их помощь друг другу смогли все изменить. Теперь пара находится в радостном предвкушении грядущего пополнения!