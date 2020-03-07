Мнение: Неутешительная статистика

07.03.2020, 11:51, Разное

Опубликована таможенная статистика Китая за январь-февраль этого года. Падение, как и предполагалось, катастрофическое. Падение экспорта более чем на 25 процентов с США, Японией, Великобританией, Канадой. Общее падение экспорта Китая составило 16 процентов, всей внешней торговли — 10 процентов.

Трамп, который добивался снижения зависимости от Китая, может ставить памятник коронавирусу: то, чего Штаты безуспешно добивались все последние годы, вирус сделал за два месяца. Импорт Китая из США вырос по сравнению с показателями прошлого года на 4 процента. Соответственно, торговый балан, перекошенный в пользу Китая, теперь выглядит гораздо более оптимистичным для Америки. При этом ожидается, что китайский экспорт в США по итогам года может упасть на 15-20 процентов.

Мировые биржи в течение суток получили два мощных удара под дых. Вначале провалилось соглашение ОПЕК+ из-за позиции России, которая не намерена сокращать добычу нефти, и более того — министр Новак заявил, что добычу, вероятно, будут увеличивать. Биржи отреагировали масштабным падением. Цена на нефть просела в итоге почти на 10 процентов и составляет на сегодня чуть более 45 долларов. Второй удар был чуть более ожидаемым, так как никаких иллюзий по поводу китайской статистики не было ни у кого. Но зато теперь понятно, от чего отталкиваться.

Текущие показатели Китая не демонстрируют быстрого восстановления. Транспортная отрасль продолжает находиться в стагнации, восстановления перевозок нет. Есть даже небольшие падения. Начинаются банкротства в строительной отрасли. Сообщается о том, что резко увеличилось кредитование строительных компаний на рефинансирование ранее полученных задолженностей, что говорит об отсутствии оборотных средств. Но такой подход — это просто растягивание катастрофы. Старые кредиты гасятся за счет новых, причем больших.

Рынки начинают приходить к выводу, что это надолго, если не навсегда. И от ожидания начинают переходить к констатации краха китайского чуда. У мировой экономики внезапно исчез "драйвер роста". Китай более не сможет обеспечивать рост мировой экономики, а какого-то другого пока нет. Безусловно, кто-то воспользуется коллапсом китайской экономики и выстрелит. Может даже, этот "кто-то" будет не один. Но на данном этапе кто это мог быть — неизвестно никому.