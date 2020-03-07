Мнение: Чем бизнесмен отличается от кондуктора трамвая

07.03.2020, 11:42, Разное

Типичное мнение про разорившиеся сахарные заводы звучит так. «Чему тут радоваться? Какие-то некомпетентные господа построили завод, вложили средства, ресурсы, людей наняли (т.е. подписались на некие социальные обязательства), а продукция этих заводов не нужна. Это покажется ненормальным всякому, кто распоряжался хотя бы ста рублями. И это называется прочная экономика? Что касается вновь поминаемого СССР, то такого произойти там не могло, потому что всё было в дефиците, и сахар в том числе».

Это реальный комментарий из недавнего поста про сахарные заводы и, действительно, тот, кто распоряжается трёхзначными суммами, будет считать ситуацию ненормальной. Народная логика проста — ежели ты потерпел неудачу, так значит ты плох. Завод под твоим управлением пришлось закрыть? Значит, ты плохой бизнесмен.

Прежде, чем идти дальше: я не поддерживаю реплику комментатора про дефицит сахара. Насколько я знаю, серьёзный дефицит сахара в позднем СССР начался только при Горбачёве. Конечно, сахар стоил в советское время недёшево, — сейчас на среднюю зарплату можно купить примерно в 10 раз больше сахара, чем тогда, — однако в промежутке между Сталиным и Горбачёвым никакой редкостью сахар не был. Надеюсь, этой ремарки будет достаточно, и культисты не начнут упрекать меня в отсутствии уважения к их мёртвому льву.

Теперь по поводу разорившихся заводов. С одной стороны, владельцы заводов и вправду могли бы сыграть лучше: мировые-то цены на сахар довольно высоки, проблема перепроизводства только у нас. Можно было, например, сертифицировать заводы, чтобы экспортировать сахар за рубеж. Можно было хеджировать риски на Московской бирже. По неизвестным мне причинам этих очевидных мер предосторожности владельцы заводов не предприняли.

Вместе с тем проблемы в бизнесе — это абсолютная норма. Если кассир «Пятёрочки» методично пробивает чек за чеком, то владелец бизнеса с утра до вечера разгребает проблемы. Запустить десять проектов, из которых девять в итоге провалятся — совершенно стандартная история для бизнесмена или политика. Так устроена жизнь: чем более серьёзным делом ты занимаешься, тем чаще тебе приходится сталкиваться с неудачами.

Проще всего это показать на примере футбольных вратарей. Лучший вратарь XX века — великий Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР и обладатель множества других титулов. Казалось бы, такой вратарь должен ловить любые мячи… однако же нет — в игре за сборную товарищ Яшин пропустил 70 голов на 74 матча, в среднем по одному мячу за игру:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Яшин,_Лев_Иванович

В 1962 году во время матча с Колумбией наш вратарь пропустил целых 4 (четыре!) мяча, а дальше «подвёл» команду, позволив чилийцам два раза поразить советские ворота:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/santevit/487546.html

Когда сборная вернулась на Родину почти все газеты напечатали одну и ту же статью одного и того же корреспондента, в которой были слова «пропускать такие мячи для Яшина непростительно». И написал это вовсе не футбольный специалист. Печатному же слову тогда верили как никакому другому и Лев Яшин на своей шкуре испытал всю несправедливость обвинений. Его освистывали болельщики, так как сами игру не видели, его критиковали журналисты, так как читали и верили той поганой статейке. Дело дошло до того, что Яшин всерьез собирался покончить с футболом.

Болельщики, которые включают голову, знают, что футбол — игра, в которой две команды только и заняты тем, что пытаются поразить ворота друг друга. Пропуск мячей вратарём — не просто нормальная ситуация, это сама суть игры. Если бы вратари могли ловить мячи всегда, никакого футбола бы не было. Несмотря на это вратарей всё равно критикуют за ошибки — отлично зная, что не ошибаться они не могут в принципе.

Возможно, проблема идёт ещё со школы, так как система оценок предполагает наказание за каждую ошибку. В реальном мире гениальный физик, игнорирующий все остальные школьные дисциплины, получит Нобелевку. В школе он будет безнадёжным двоечником: пятёрка по физике не имеет значения, когда ты путаешь Вронского с Болконским и не знаешь даты рождения Карла II Зачарованного. Одиннадцать лет детей учат бояться ошибок, как огня, и во взрослой жизни они продолжают следовать той же заведомо проигрышной стратегии. Тот, кто всерьёз пытается никогда не ошибаться, делать всё идеально, неизбежно становится неудачником:

https://olegmakarenko.ru/17099.html

Школа не пытается отделить важное от неважного: детям врут, будто важно абсолютно всё, включая анатомию паука-крестовика, и потому им надо с одинаковым усердием учить каждую страницу учебника. Детей практически не учат округлять цифры, чтобы подсчитать в уме примерный результат — если в задаче должен быть ответ «3,062 тонны», то за разумный ответ, — «около трёх тонн», — школьнику поставят двойку. Увы, школа готовит мелких клерков и вахтёров, а не инженеров, которые знают, где достаточно примерного подсчёта, а где нужно просчитать всё три раза с особым тщанием.

По этой же причине российские курсы так сильно уступают западным. Западные преподаватели структурируют материал: вот тут важно, вот тут менее важно, вот тут речь идёт о специфических вещах, которые можно в педагогических целях пропустить, просто упомянув об их существовании. Наши преподаватели обычно включают пономаря, открывая справочник и нудно зачитывая весь материал от корки до корки, даже не пытаясь расставить приоритеты.

Кстати, забавный факт — масса репутационных проблем нашего государства проистекает как раз из-за школьного страха упустить какую-нибудь мелочь. Львиная доля ненависти к Пенсионному, Налоговой, ГИБДД, приставам и так далее возникает из-за того, что госорганы докапываются до мышей. Я много раз наблюдал, как бизнесмены, спокойно платящие из месяца в месяц миллионные налоги, приходят в состояние бессильной ярости, когда госорганы арестовывают им счёт за вымышленный долг в 50 рублей или отказывают в регистрации документов из-за каких-нибудь несущественных неточностей.

Вот хорошая идея тем, кто отвечает за поддержку малого и среднего бизнеса в России. Пролоббируйте закон о полном запрете госорганам требовать с предпринимателей долги меньше 5 тысяч рублей. Бюджет от этого не потеряет ничего, а репутация государства в глазах бизнеса вырастет сразу на 10-15 пунктов.

Подведу итог

Чем выше уровень у специалиста, тем чаще он ошибается и терпит неудачи. Гладко и без ошибок работа может идти только у кондуктора трамвая или почтальона. Бизнесмены постоянно теряют деньги, а политики неизбежно принимают одно неверное решение за другим.

Показывать на человека пальцем и кричать, что он споткнулся — это уровень отдыхающего на диване бездельника, который даже собирался выходить на беговую дорожку. Надо смотреть не на провалы, а на достижения: или, точнее, на разницу между достижениями и провалами. Если бизнесмен заработал 100 миллионов на одном удачном проекте и 10 раз потерял по 3 миллиона на 10 неудачных проектах, с ним всё в порядке, это, вероятно, умный и расчётливый бизнесмен.