ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada на Украине
07.03.2020, 11:41, Новости дня
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, сообщил пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко.
Скляренко сообщил в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua, что речь о серийном производстве не идет.
«Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет», – рассказал он.
Представитель «УкрАВТО» пояснил, что аудит на ЗАЗе проводят потенциальные партнеры, один из которых — Groupe Renault. Именно он и предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей.
Ранее интернет-издание «Главком» сообщало, на заводе, помимо пробных партий Lada Largus, могут собирать еще две модели Lada: Vesta и XRay.
Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».
При этом последние пять лет автозавод практически не работает.
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