ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada на Украине

07.03.2020, 11:41, Новости дня

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, сообщил пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко.

Скляренко сообщил в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua, что речь о серийном производстве не идет.

«Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет», – рассказал он.

Представитель «УкрАВТО» пояснил, что аудит на ЗАЗе проводят потенциальные партнеры, один из которых — Groupe Renault. Именно он и предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей.

Ранее интернет-издание «Главком» сообщало, на заводе, помимо пробных партий Lada Largus, могут собирать еще две модели Lada: Vesta и XRay.

Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

При этом последние пять лет автозавод практически не работает.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как промышленность Украины превратилась в выжженную землю.



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