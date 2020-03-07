Студия Disney снимет многосерийный приквел фильма «Красавица и чудовище»

07.03.2020, 11:37, Разное

Студия Disney приступила к работе над созданием многосерийного приквела фильма «Красавица и чудовище» для собственного потокового сервиса. Дата премьеры сериала продюсерами проекта пока не разглашается.

По имеющейся информации, сюжет приквела будет посвящён приключениям Лефу и Гастона, в роли которых в сериале снова появятся те же актёры — Джош Гад и Люк Эванс. Disney планирует снять 6 эпизодов с музыкальными сценами. Над созданием последних будет работать Алан Менкен — композитор, написавший музыку к ремейку «Красавица и чудовище», вышедшему в прокат около трёх лет назад.

Эмма Уотсон и Дэн Стивенсон, снимавшиеся в ремейке, в новом проекте, скорее всего, не будут участвовать, однако не исключено их появление в качестве камео. Продюсерами сериала-приквела выступают Адам Хоровиц и Эдди Китсис, известные по фэнтезийному многосерийному фильму канала ABC «Однажды в сказке».