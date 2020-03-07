Специалисты сравнили нынешние Coffee Lake и новые CPU Intel Comet Lake

07.03.2020, 11:37, Разное

Специалисты провели сравнение сегодняшних Coffee Lake и новейших CPU Intel Comet Lake. Эти настольные процессоры еще не вышли, но о них уже говорят многие.

У CPU будет сокет LGA 1200, при этом сохранится 14-нанометровый техпроцесс и старая архитектура. Эксперты провели оценку базовых частот всех будущих моделей и их цены. Они сделали таблицу, где отображены нормы и величины обновленных CPU и нынешних образцов.

Стало ясно, что практически по всем позициям частота немного возросла, но есть и модели, где она не изменилась, а в некоторых моделях показатель уменьшился. Практически все новые CPU будут иметь поддержку Hyper-Threading.