Билл Клинтон высказался об отношениях с Моникой Левински: «Непростительная ошибка»

07.03.2020, 11:37, Разное

Бывший лидер США Билл Клинтон заявил, что он допустил серьезную ошибку, когда начал встречаться с Моникой Левински. Об этом американский политик пояснил в документальной киноленте, сделанной в честь Хиллари Клинтон.

В киноленте Билл Клинтон пояснил, что мимолетный роман с Моникой Левински, которой в то время было всего 22 года, помогал ему расслабиться после тяжкого труда. Свое президентство бывший политик сравнил с «боем на 15 раундов, протянувшимся на все 30». Не раскрывая подробности, Билл Клинтон отметил, что на протяжении всей жизни ему пришлось сделать множество похожих поступков, чтобы снять напряжение от накопившихся проблем.

При этом экс-президент прекрасно осознавал, насколько сильный удар он нанес своей изменой бывшему кандидату в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон. В то время она отказывалась верить в то, что близкий человек ей лгал.

В 2018 году о скандале вновь вспомнила общественность. Моника Левински хотела принести извинения Хилари Клинтон, но с учетом того, что Билл Клинтон раскается в своем поступке. Экс-президент отказался от этого предложения, заявив, что он не отказался бы и в наши дни от своего поведения, если бы занимал пост лидера США.