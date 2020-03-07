Адмирал флота Сорокин скончался на 97-м году жизни

07.03.2020, 11:30, Разное

Адмирал флота Алексей Сорокин скончался после продолжительной болезни. Участнику Великой Отечественной войны было 96 лет. Об этом сообщили представители Клуба военачальников России на официальном сайте.

Напомним, Алексей Сорокин окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в 1952 году. Он был депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, передает Life.



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