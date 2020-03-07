Porsche начала тестировать гибридную версию 911

07.03.2020, 11:24, Новости дня

Немецкая компания Porsche сообщила о выходе на дорожные испытания новой гибридной модификации спортивного купе Porsche 911.

Представитель бренда анонсировал, что для выпуска автомобиля предусмотрели совершенно новую платформу, которая будет применять исключительно для гибридной техники. В настоящее время тестовые заезды гибридного спорткара Porsche 911 осуществляются на европейских дорогах. Специалисты марки поделились, что при разработке автомобиля оказалось затруднительным сохранить четыре посадочных места.

Вместе с тем технические параметры нового немецкого купе Porsche 911 пока остаются неизвестными. Официальный дебют гибридного купе состоится не раньше, чем в 2026 году.



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