BMW вывела на тесты 2-Series Active Tourer

07.03.2020, 11:24, Новости дня

К концу нынешнего года состоится официальный выход новой модели BMW 2-Series Active Tourer, тогда как в настоящее время занимаются тестовыми испытаниями автомобиля.

Известно, что новинка BMW 2-Series Active Tourer сможет похвастаться передним приводом, однако остальные параметры пока удерживают в тайне от публики. Пользователям уже предложены шпионские снимки указанной модели, которая практически полностью покрыта защитным камуфляжем. Кроме того, боковые зеркала теперь крепятся не на кузове, а на самих дверях.

Внешние изменения нового универсала BMW 2-Series Active Tourer заключаются в форме радиаторной решетки увеличенного размера. Предполагается, что старт серийного выпуска состоится уже в начале следующего года, однако пока производитель не называет дату официальной премьеры автомобиля.



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