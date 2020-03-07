В Грузии коронавирусом заразился сын главного борца с эпидемией

07.03.2020, 11:18, Новости дня

В Грузии коронавирусом заразился сын директора Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе. Как Николоз Гамкрелидзе написал в субботу в Facebook, он имел контакт с заболевшим сотрудником центра. В пятницу у Николоза появились симптомы заболевания, а анализ подтвердил наличие коронавируса COVID-19.

Николоза Гамкрелидзе поместили в тбилисскую инфекционную больницу для курса лечения, пишет ТАСС. Самочувствие Николоза — хорошее.

Амиран Гамкрелидзе — известный грузинский иммунолог и бывший министр труда, здравоохранения и социальной защиты. В настоящее время он является одним из руководителей кампании по борьбе с заражением коронавирусом в Грузии.



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