Коронавирус SARS-CoV-2. В Италии умерло еще 49 человек, по всей стране закрываются суды

07.03.2020, 11:12, Новости дня

По данным на вечер 6 марта, в Италии количество жертв вспышки инфекции COVID-19, которую вызывает новый коронавирус SARS-CoV-2, достигло 197. Об этом сообщил на брифинге глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, информирует агентство ANSA.

За сутки скончалось 49 человек.

В Италии насчитывается уже 3916 пациентов с коронавирусом, из них 620 – новые случаи. Наибольшее количество пациентов в Ломбардии – 2008.

523 человека выздоровели. Это на 109 человек больше, чем по состоянию на 5 марта.

Правительство страны издало распоряжение об остановке публичного правосудия до 31 мая.

Президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брусаферро в беседе с агентством выразил мнение, что другие страны Европы находятся в более ранней фазе эпидемической кривой и итальянский сценарий распространения COVID-19 повторится.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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