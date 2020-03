Трамп сменил главу аппарата Белого дома, место Малвейни займет республиканец Медоуз

07.03.2020, 11:12, Новости дня

Новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен от штата Северная Каролина Марк Медоуз. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работаю с Марком, у нас очень хорошие отношения», – написал Трамп.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

Он поблагодарил действующего и.о. главы Белого дома Мика Малвейни и добавил, что он станет спецпосланником США по Северной Ирландии.

….I want to thank Acting Chief Mick Mulvaney for having served the Administration so well. He will become the United States Special Envoy for Northern Ireland. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

Республиканец Малвейни до назначения в Белый дом был членом комитета финансовой службы Конгресса США, он стал и.о. главы аппарата администрации президента в декабре 2018 года.

До Малвейни этот пост занимали Джон Келли и Рейнс Прибус.