Российский депутат украл из магазина 200 банок икры почти на 1 млн рублей

07.03.2020, 11:11, Новости дня

Он заявил, что делал это для детей-сирот.

Депутата из Сахалина Ивана Жилу поймали на краже икры из местного магазина. Когда народного избранника задержали, он рассказал, что воровал деликатес «для детей-сирот». Полиция выяснила, что Жила систематически уносил товары из минимаркета.

Магазин «Русь» обнаружил пропажу 200 банок икры по 634 рубля во время ревизии. Сотрудники проверили камеры видеонаблюдения и увидели, что житель с двумя банками икры зашёл за столб. После этого там тоже поставили камеру.

Тогда в воре и узнали Ивана Жилу, депутата Собрания Углегорского городского округа от КПРФ. Он приходил в магазин дважды в день — в обед и вечером. Парламентарий воровал не только икру — в разные дни он украл кондиционер для белья, зубную пасту, щётку и дорогой шоколад. Ущерб от его деятельности управляющая «Руси» оценила в 800 000 рублей.

«Когда Жилу взяли с поличным, он не отпирался. Сказал, что украл для детей-сирот. И поклялся, что эта кража была единственной. Ну а мы посмотрели по камерам: оказалось, это было очень часто», — сказала сотрудница минимаркета изданию «Углегорские новости».

По данным портала, Жила работал в правоохранительных органах, а в последнее время курировал офис охранного агентства «Алекс-А». После задержания депутата фирма заявила, что Жила уволился ещё 3 февраля 2020 года по собственному желанию.

Начальник углегорского ОМВД Виктор Уваров отказался комментировать задержание Жилы. По информации «Углегорских новостей», Жила и Уваров — бывшие коллеги и хорошие друзья.

Ранее стало известно о сотруднике банка, который выдал кредиты вымышленным россиянам и нажился на этом на 57 миллионов рублей.