«Твой против моего». Нурмагомедов пнул чемпионский пояс соперника

07.03.2020, 11:11, Новости дня

Оппонентом россиянина станет Тони Фергюсон.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пнул пояс своего будущего соперника Тони Фергюсона во время битвы взглядов в рамках турнира в Нью-Йорке.

После пресс-конференции состоялась традиционная битва взглядов, Фергюсон положил свой чемпионский пояс на пол и сказал: «Твой пояс против моего». В ответ российский боец пнул трофей со сцены, после этого спортсменов развели в разные стороны.

19 апреля Нурмагомедов встретится в октагоне с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC. Поединок станет 29-м в карьере россиянина, в активе которого 28 побед.

Ранее Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью».