Любопытный сибирский кот прославился в Сети

07.03.2020, 11:11, Новости дня

В интернете опубликовано видео с котором, забравшимся в картонную коробку ради кусочка курицы. Ролик набрал свыше 8,4 млн просмотров и более 1,4 млн «лайков».

Видео появилось на странице хозяйки кота, жительницы красноярского города Канск, в TikTok.

Девушка соорудила конструкцию, положив на ее дно лакомство для питомца и камеру. На опубликованных кадрах видно, как кот, учуяв кусочек курицы, пролезает по трубе, при этом постоянно принюхиваясь, после чего съедает его.

@_svan_tok

##рекомендации

Ранее в Сети появилось видео с котом, который, подобно Человеку-пауку из комиксов, карабкается вверх по стене. Интернет-пользователи предположили, что свободным движениям кота помогает то, что он просто не знает о законе гравитации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Японцам рекомендовали покинуть Китай

27.12 / СБУ за год разоблачила шесть шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств

22.01 / Ветеран ГРУ рассказал, как Примаков едва не погиб в Сирии

27.01 / Раскрыта дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в РФ

21.01 / Министры пишут, что не могут на 36 тыс. грн содержать ребенка. А почему главврач или директор школы могут на 15 тыс?

28.01 / Эксперт: Поправки в Конституцию решат кадровую проблему муниципалитетов

26.02 / Замминистра здравоохранения Ляшко назначили главным санитарным врачом Украины

01.01 / В МЧС предупредили об опасности новогодних елок

27.01 / Календарь: 27 января — В Москве открыт Мавзолей Ленина

09.02 / Ливни в Австралии потушили сильнейший лесной пожар и вызвали наводнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика