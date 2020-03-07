Любопытный сибирский кот прославился в Сети

07.03.2020, 11:11, Новости дня

В интернете опубликовано видео с котором, забравшимся в картонную коробку ради кусочка курицы. Ролик набрал свыше 8,4 млн просмотров и более 1,4 млн «лайков».

Видео появилось на странице хозяйки кота, жительницы красноярского города Канск, в TikTok.

Девушка соорудила конструкцию, положив на ее дно лакомство для питомца и камеру. На опубликованных кадрах видно, как кот, учуяв кусочек курицы, пролезает по трубе, при этом постоянно принюхиваясь, после чего съедает его.

@_svan_tok

##рекомендации

Ранее в Сети появилось видео с котом, который, подобно Человеку-пауку из комиксов, карабкается вверх по стене. Интернет-пользователи предположили, что свободным движениям кота помогает то, что он просто не знает о законе гравитации.