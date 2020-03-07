Эксперты сообщили о причинах скорой победы над коронавирусом

07.03.2020, 11:07, Разное

В последнее время коронавирус распространился из Китая на много стран мира. Эксперты стали изучать вирус и рассказали о причинах скорой победы над проблемой.

Коронавирус являет собой медицинскую, политическую, экономическую и социальную проблему. Благодаря специалистам стала понятна генная последовательность вируса и удалось узнать, что он начался от летучих мышей. Тест системы стали доступны уже 13 января, их разработала больница Charite и специалисты из разных стран.

Эксперты смогли понять, что только благодаря карантину можно сдерживать вирус. Одним из эффективных методов, который способен защитить от инфекции, является соблюдение правил гигиены, так как заражение происходит от людей, находящихся в близком контакте. Для дезинфекции поверхности нужно использовать перекись водорода, отбеливатель или этанол.

Часто болезнь настигает людей зрелого возраста. Она проходит в легкой форме в 81% случаев, в критической — у 5% больных, в тяжелой форме — у 14% заболевших. Разработчики уже имеют прототип профилактической вакцины, которая в скором времени будет испытываться на людях.