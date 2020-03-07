Новый Audi A3 появится в России во второй половине года

07.03.2020, 11:07, Разное

Дебют хэтчбека Audi A3 Sportback нового поколения в РФ должен состояться уже во второй половине 2020 года. Транспортное средство появится сразу в двух модификациях с 150- и 190-сильными двигателями.

Представители российского офиса немецкого автоконцерна уточнили, что автомобиль поступит к дилерам бренда осенью этого года. На отечественном рынке покупатели смогут приобрести версии с 1,4-литровым мотором на 150 лошадиных сил или 2,0-литровым 190-сильным движком. Для европейских автолюбителей хэтчбек доступен с другой моторной гаммой. Новинка является более просторной и экологичной по сравнению с предшественником. Дизайн был немного изменен, что привело к некоему сходству новинки со старшими автомобилями компании.

Транспортное средство оснащено спортивной подвеской, виртуальной приборной панелью, а размеры центрального экрана составят 10,5 дюймов. Помимо этого, Audi A3 Sportback обзаведется и новыми электронными системами безопасности. Что касается цены модели, то её назовут ближе к началу реализаций, отметили в автоконцерне.