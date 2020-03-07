Тиньков за день потерял 400 млн долларов

07.03.2020, 11:00, Новости дня

Бизнесмен Олег Тиньков, у которого обнаружили острую форму лейкемии, за пятницу, 6 марта, потерял 400 млн долларов, пишет Forbes.

Состояние Тинькова, как подсчитало издание, сократилось до 2,1 млрд долларов.

Напомним, по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group рухнула на 22,9%, составив 17 долларов. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара. На закрытии бумаги TCS Group стоили ниже цены размещения во время IPO 2013 года.

Forbes указывает, что падение акций произошло сначала на фоне предъявленных к Тинькову в США обвинений в подаче ложных налоговых сведений, а позже – из-за заявления бизнесмена о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

В пятницу Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии.



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