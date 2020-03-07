Коронавирус на Grand Princess

07.03.2020, 10:54, Новости дня

Более 3,5 тыс пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, которому со среды не разрешают пришвартоваться в порту Сан-Франциско, ожидают решения властей США относительно их дальнейшей судьбы. Коронавирус COVID-19 был обнаружен у 19 двух членов экипажа и двух пассажиров.

Президент США Дональд Трамп сказал, что предпочитает, чтобы пассажиры оставались на борту Grand Princess. При этом президент сказал, что предоставит другим принимать решение, cмогут ли пассажирам покинуть лайнер.

«Лично я бы предпочел, чтобы они остались, но я полностью пойму, если их решат отпустить», – сказал Трамп журналистам после посещения Центров по контролю и профилактике заболеваний в Атланте.

Вице-президент США Майк Пенс, координирующий усилия по борьбе с распространением коронавируса заявил, что, скорее всего, члены экипажа останутся на корабле под карантином.

По словам Пенса, в эти выходные круизному лайнеру разрешат войти в некоммерческую зону порта Сан-Франциско, где все пассажиры и экипаж будут проверены на наличие коронавируса.

По состоянию на 6 марта, в США инфицированы 309 человек, 14 скончались. Риск эпидемии оценивается, как «низкий».