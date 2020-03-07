Названы доходы Дудя, Собчак, Тодоренко и других YouTube-блогеров

07.03.2020, 10:37, Разное

Специалисты интернет-агентства SALO подсчитали доходы, полученные популярными YouTube-блогерами за минувший год. В список попали каналы с большим числом подписчиков и просмотров записанных программ, а лидером по количеству заработанных средств оказался Юрий Дудь.

Экспертами учитывалась стоимость размещения рекламы на определённом канале и количество интеграций за минувший год, а вот сезонные колебания цен и другие факторы в расчёт не принимались. Таким образом Дудь, заработавший 57,5 млн рублей, занял первую позицию, а на втором месте с доходом около 26 миллионов оказалась экс-ведущая программы «Орёл и решка» Регина Тодоренко. Последней в тройке лидеров среди YouTube-блогеров названа Ирина Шихман с вырученными 16,6 млн рублей.

Кроме того, в список вошла блогер и журналист Ксения Собчак, заработавшая 15,2 млн руб, канал «Редакция» с доходом в 15,7 млн. Доходы других блогеров «скромнее» и варьируются в районе 5,2-9,2 млн рублей. В их числе каналы «Макарена», «Красава», «Нежный редактор» и другие.