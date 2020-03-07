Инсайдеры рассказали о технических характеристиках Huawei Nova 7 SE с 5G

07.03.2020, 10:37, Разное

Инсайдеры рассказали о некоторых технических характеристиках нового смартфона Huawei Nova 7 SE с поддержкой 5G. О дате анонса, как и о предположительной стоимости устройства, пока ничего не известно.
Смартфон Huawei Nova 7 SE должен получить процессор Kirin среднего уровня производительности, но с совершенно новым модулем 5G, который пока ещё не был анонсирован. Диагональ дисплея составит 6,5 дюймов с небольшим вырезом для фронтальной камеры. Вероятнее всего дактилоскопический датчик расположится в боковой части корпуса. В качестве камеры Huawei Nova 7 SE будет использовать основной модуль с 64 Мп и несколько дополнительных, точное число которых пока не уточняется. Батарею оснастят быстрой 22-ваттной зарядкой.

Huawei Nova 7 SE станет второй моделью в этой линейке. Ещё одной и самой производительной станет версия Nova 7 Pro. О ней пока ничего не известно. Вероятнее всего первая информация появится непосредственно во время анонса базовой модели.



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