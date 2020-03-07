Активисты общественного движения «МЫ» поздравили женщин с 8 марта

07.03.2020, 10:30, Новости дня

В Нижнем Новгороде активисты общественного движения «МЫ» устроили акцию в честь наступающего Международного женского дня. Незнакомкам дарят цветы на улице. В движении говорят, что своей акцией хотят «сделать жизнь в городе ярче».

Активисты общественного движения «МЫ» устроили акцию в честь наступающего праздника Дня 8 марта. Накануне в Нижнем Новгороде появилась импровизированная красная кнопка на Большой Покровской улице. Она стала поводом для множества улыбок прохожих. Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы акции, каждая женщина при нажатии на кнопку «оказывалась в эпицентре яркого антуражного поздравления активистов движения». Женщине дарили цветы.

«Очень здорово придумали, спасибо, ребята!», «Самое приятное поздравление за сегодня, заставили улыбнуться!», «Спасибо за позитив накануне праздника!» – такими словами женщины благодарили активистов. Нижегородка Анна Калашникова отметила, что давно не видела подобных акций: «Доброе слово и кошке приятно, а как известно, все женщины немного кошки. Спасибо движению за это мероприятие».

Сооснователь движения Соломон Апоян собрал активистов для участия во флешмобе через мобильное приложение «МЫ». Это была первая акция подобного рода. «Мы хотим сделать жизнь в городе ярче не только общественно-полезной активностью, но и такими креативными и веселыми мероприятиями. Каждая женщина в душе мечтает о празднике, и в эти дни активисты нашего движения разделились: часть помогает волонтерам Победы поздравлять женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, а мы с ребятами вышли на улицы города, чтобы вызвать улыбки на лицах наших прекрасных, добрых, красивых женщин!»

О создании движения «МЫ» активисты сообщили 3 марта. Целью проекта является объединение всех неравнодушных жителей города с помощью мобильного приложения. С помощью этой цифровой площадки можно присоединиться к социальным проектам общественных объединений или организовать собственную полезную инициативу, получив помощь в ее реализации, а также приятные бонусы и даже гранты.