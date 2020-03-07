Правительство одобрило выплаты некоторым категориям граждан к 75-летию Победы

07.03.2020, 10:30, Новости дня

Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин дал распоряжение о единовременной выплате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам (по 75 тыс. рублей) и труженикам тыла (50 тыс. рублей).