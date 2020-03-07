Генерал ВВС США о новых вызовах в Арктике — это больше не крепостная стена, а океаны не защитные рвы для Америки

07.03.2020, 10:30, Новости дня

Арктика превратилась в «плацдарм», которым смогут в будущем воспользоваться РФ и Китай для удара по США, заявил генерал ВВС США Терренс О’Шонесси, выступая в американском сенате. Как пишет WT, генерал призвал сенаторов со всей серьёзностью отнестись к «полярной» угрозе со стороны Пекина и Москвы, поскольку Арктика больше не может быть «крепостной стеной» для основной территории США из-за размещения в регионе новейших российских вооружений.



Reuters

Высокопоставленные чиновники Минобороны США и генералы американских вооружённых сил во вторник уведомили конгресс о том, что Пентагону понадобятся дополнительные ледоколы и стратегические порты, чтобы «не дать РФ и Китаю взять под свой контроль новые торговые пути в Арктике», пишет The Washington Times.

По данным американского издания, глава Северного командования ВВС США генерал Терренс О’Шонесси заявил на заседании подкомитета по боеготовности комитета американского сената по делам вооружённых сил, что соперники Америки рассматривают Арктику как «плацдарм», благодаря которому они в будущем смогут осуществлять ракетные удары по территории США. «Перед Соединёнными Штатами и Канадой стоят реальные и серьёзные угрозы, — цитирует генерала WT. — Арктика — больше не крепостная стена, а наши океаны — не оборонительные рвы; теперь они — плацдармы для подвода к нашим границам новейших видов неядерных вооружений и платформ для их транспортировки».

По словам О’Шонесси, Китай и РФ сообща пытаются упростить для себя доступ к Арктике, хотя Москва в первую очередь хочет получить благодаря этому военное преимущество, тогда как Пекин скорее желает извлечь экономические выгоды. Деятельность обеих стран уже побудила остальные «арктические державы», включая США, Канаду, Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию укрепить сотрудничество в плане обороны, отметил генерал.

Как напоминает корреспондент WT, РФ располагает 38 ледоколами, 10 из которых способны преодолевать лёд толщиной до 1,8 м. В свою очередь, Китай, преследуя собственные «полярные амбиции», заказал строительство нескольких новых ледоколов, а также объявил, что планирует построить тяжёлый атомный ледокол, пишет журналист. Кроме того, Москва продолжает развивать свои северные рубежи в оборонном отношении, отстраивая и укрепляя различные военные объекты и базы, а в сентябре она разместила на берегу Берингова пролива «напротив Аляски» береговые ракетные комплексы «Бастион», подчёркивает автор.

«Разместив высокотехнологичные и дальнобойные комплексы с крылатыми ракетами и усилив своё военное присутствие в регионе, РФ не оставила нам выбора — мы должны укреплять обороноспособность нашей основной территории», — прокомментировал действия РФ генерал О’Шонесси.

По данным WT, Пентагон реагирует на угрозу со стороны РФ и Китая «в срочном порядке»: конгресс недавно выделил бюджет на строительство шести новых ледоколов, чтобы укрепить ледокольный флот США; в настоящий момент в распоряжении Береговой охраны США имеется лишь один средний и один тяжёлый ледоколы, причём последний был построен ещё в 70-е годы прошлого века, говорится в материале газеты.

Председатель подкомитета по боеготовности и сенатор от штата Аляска (Республиканская партия) Дэн Салливан заявил, что в конгрессе, Государственном департаменте и СМИ всё яснее понимают вызовы, встающие перед Вашингтоном в Арктике, однако Пентагон «медлит с признанием существования угрозы, а ещё больше — с её нейтрализацией через размещение реальных сил и средств». «Мы несомненно вступили в соперничество», — добавил Салливан, комментируя заявления о росте «конкуренции между великими державами» в регионе, отметив, впрочем, что риск реальной войны в Арктике пока низок. Как подчеркнул чиновник, РФ строит базы и размещает силы в Арктике, которые можно будет применить для закрытия доступа к этому богатому ресурсами региону, тогда как Китай пытается стать «арктической державой» несмотря на то, что не имеет там владений, и может воспроизвести в Арктике «хищническую экономическую политику», которую Пекин уже реализовывал в стратегических целях в других регионах.