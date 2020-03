Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о «российской помощи»

07.03.2020, 10:30, Новости дня

Команда Дональда Трампа решила начать судебные тяжбы с CNN. Телеканал обвиняют в публикации недостоверных материалов, в которых утверждалось, что на предстоящих выборах штаб президента рассчитывает на помощь Москвы, пишет The Washington Times.



Reuters

Штаб Трампа подал судебный иск о защите чести и достоинства против CNN. Представители президента требуют от канала возмещение за «намеренную публикацию ложных заявлений» о том, что кампания якобы стремилась заручиться поддержкой Москвы на грядущих выборах, пишет The Washington Times.

В жалобе указывается на репортажи CNN от 25 февраля. В них утверждалось, что команда Трампа «оценивала потенциальные риски и выгоды от очередного обращения к РФ за помощью в 2020 году и решила не исключать такой вариант».

«Эти заявления были и остаются на 100% ложными и клеветническими, — сказала Дженна Эллис, старший юридический консультант штаба Трампа. — В жалобе говорится, что CNN был осведомлён о недостоверности (материала. — ИноТВ) при публикации, но намеренно опубликовал его с целью нанести ущерб кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей».

По словам Эллис, команда президента потребовала в письменной форме, чтобы телеканал извинился и убрал лживый репортаж. Но CNN отказался идти на встречу.

Это уже не первый иск против американских СМИ, который штаб Трампа подал за последнее время. Ранее представители предвыборной кампании начали аналогичную тяжбу с The New York Times и The Washington Post, обращает внимание издание.

Эллис отметила, что иски против CNN, The New York Times и The Washington Times призваны привлечь к ответственности издателей за их «опрометчивые ложные сообщения». Кроме того, они должны подтвердить, что кампания не имела каких-то взаимовыгодных соглашений и не участвовала в «сговоре» с Москвой.