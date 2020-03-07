Мнение: Коротко по Донбассу и Украине

07.03.2020, 10:12, Разное

Так как в Идлибе вроде все пошло на спад, можно будет более плотно вернуться к теме Донбасса.

Пока что коротко по основным моментам.

Жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики уже успевшие получить российские паспорта смогут проголосовать на голосовании по изменению Конституции РФ.

Проголосовать можно будет на территории Ростовской области, где под эту задачу развернут необходиму инфраструктуру.

Кроме того, жители ДНР и ЛНР получившие российские паспорта, могут на общих основаниях проходить службу в российских вооруженных силах.

В ДНР отчитались, что на текущий момент на териитории республики находится 83 000 граждан уже получивших российские паспорта. В ЛНР официально 85 000 российских граждан.

На горловском КПП вместе с флагом ДНР теперь висит и российский флаг.

Такая себе ползучая интеграция без признания.

PS. Из прочего, по поводу чего спрашивали или присылали ссылки.

1. Агент СБУ признался https://ria.ru/20200306/1568233557.html, что именно СБУ организовала убийство "Гиви". Особенно в этом и не сомневался. Хотя помнится несколько лет назад дело "Гиви" вовсю пытались связать с историями вроде убийства Беднова (которого расстреляли свои), но там еще в первые дни после убийства было понятно, что ничтоки ведут в СБУ, тем более, что это было не первое покушение на "Гиви" (можно еще вспомнить попытку убийства на выезде из Макеевки.

2. Премьер-министр Украины сначала вякнул, что Украина может восстановить водоснабжение Крыма, а потом заявил, что не может. О чем это говорит? О том, что это очередная несамостоятельная фигура на олигархических ниточках.

С другой стороны, переговоры на этот счет периодически идут, но главная проблема в том ,что идею открытия канала Зеленскому крайне трудно обосновать на Украине после того, что наговорил Порошенко и он сам.

3. На Украине вчера уволили Генпрокурора Рябошапку. Вероятность уголовного преследования Порошенко несколько выросла, так как именно Рябошапка всеми силами тормозил развитие уголовных дел против Порошенко за различные экономические и политические преступления. Зеленский все это знал, но терпел Рябошапку почти год. Стоит также отметить, что свеженазначенный министр Кабмина Немчинов открыто топил https://inforesist.org/novyj-ministr-nemchinov-agitiroval-protiv-zelenskogo-i-topil-za-poroshenko/ против Зеленского Это к вопросу о самостоятельности Зеленского.

4. В новое правительство на Украине рассматривают кандидатуру…Яценюка. Если свой "первый миллиард" уже промотал, то тогда надо снова на заработки. В целом, это достаточно смешной сценарий, но для Украины в самый раз. Яценюк, Тигипко…Куда дальше? Ехануров, Азаров, Ющенко? А может пора Виктора Федоровича позвать, гулять так гулять.

5. В ДНР заявили, что войска ВСУ вернулись на участок разведения в Петровском. Минской безальтернативности нет альтернативы.

Как уже не раз отмечал, вся эта возня с разведениями существует параллельно с продолжающимися боевыми действиями и по большей части это не пересекающиеся прямые. Война как шла, так и идет, с потерями с обеих сторон, а также жертвами среди гражданских. Как уже заявляли представители Зеленского, Украина не позволит заморозить конфликт, поэтому кровь будет литься и далее. Генерал СБУ Вовк по этому поводу заявляет https://asd.news/articles/voyna/ostanovi-voynu-poluchi-investitsii/, что Зеленский и Коломойский готовы слить Донбасс, отгородившись от него, чтобы получить инвестиции. Это было бы так, если бы США были готовы снизить градус напряженности в отношениях с Россией. Но все равно наоборот — признаков деэскалации в отношениях РФ и США нет, а значит и войну на Донбассе Вашингтон не даст остановить.

6. В Москве умер/был убит украинский гроссмейстер Богданович. Умер он вместе со своей девушкой-шахматисткой, якобы отравившись веселящим газом, хотя чуть позже на телах погибших были найдены следы уколов. Богданович был достаточно крепким гроссмейстером (но не элитным), который хорошо играл в блиц. В политическую повестку он попал после того, как сыграл в интернет-матче между Россией и Украиной за Россию на Chess.com (матч был в это воскресенье, я там, кстати, тоже играл и набрал 4,5 из 6, ну а команда России уверенно победила команду Украины), после чего заявил, что это нормально и вообще, надо заканчивать войну, а за команду он играет, потому что ему за это заплатили, чем вызвал истерику на Украине, где его как только не оскорбляли. А через несколько дней после этих оскорблений и угроз, он странным образом умирает в Москве. Возможно, совпадение. Но как знать…

7. Сообщают, что в ЛНР было судебное заседание, где Мозговому пытались пришить обвинения в криминале, но дальше обвинений дело не пошло ввиду "смерти обвиняемого" — якобы он отжал машины для военных нужд (в принципе, обычная практика для 2014 года, где надо разбираться — где машины действительно реквизировали для военных нужд, а где просто похищали с целью перепродажи, как это было с автосалонами для дорогих импортных машин, которые потом перепродавались в Ростовской и Днепропетровской областях, так как пока шли боевые действия, ушлые дельцы пытались организовывать бизнес. В целом, эта попытка замазать грязью Мозгового выглядит мелочной попыткой бросить грязью в одного из тех, без кого Русская весна в Луганске вряд ли была бы возможна. Правда в том, что те, кто кидает в Мозгового грязью забудутся, а Мозговой в истории останется.