В Крыму сочли «пропагандистским шабашом» заседание Совбеза ООН

07.03.2020, 10:11, Новости дня

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Молохов заявил, что «пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор «слепого с глухим», передает РИА «Новости».

По его словам, заседания членов Совбеза ООН по формуле Аррии – это неформальные и неофициальные встречи для проведения в частном порядке обмена мнениями.

«Самым же забавным «проколом» организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам», – отметил Молохов.

Напомним, в пятницу в СБ ООН прошло заседание по так называемой формуле Аррии. Эти заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

Мероприятие, посвященное теме прав человека в Крыму, организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.

При этом представители США, Великобритании и Эстонии в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма, а также заявили о якобы «массовых нарушениях» прав человека на полуострове.

Крым стал российским регионом после референдума, в ходе которого более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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