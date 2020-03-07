На фоне эпидемии коронавируса Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок

07.03.2020, 10:07, Разное

Руководство компании Facebook, владеющей одноимённой социальной сетью, готовится в ближайшее время ввести запрет на рекламу медицинских масок. Такое решение принято в целях пресечения спекулятивных продаж данного товара на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019 в мире.
По словам Роба Лезерна, занимающего в Facebook пост директора по управлению продуктами, в ближайшее время планируется обновление политики компании. Согласно новым условиям, будет введён запрет на рекламу медицинских масок в случае, если зафиксируется использование ситуации с распространением коронавируса с целью наживы за счёт «панических настроений» населения.

В ВОЗ неоднократно напоминали, что медицинские маски не могут защитить от инфицирования COVID-2019 и их нужно носить уже заражённым людям, предотвращая таким образом распространение опасных выделений. Основным способом профилактики коронавируса является соблюдение правил гигиены. Медики рекомендуют чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и стараться не контактировать с чихающим или кашляющим человеком.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Роскосмос планирует выделить на доработку модуля МКС 9 млрд рублей

13.01 / Вирус из Китая двинулся дальше

18.02 / Названы повышающие давление продукты

20.01 / Когда встречаются египетские и русские гены

20.02 / Юрий Антонов не хочет петь дуэтом с современными исполнителями

11.04 / Мнение: Падение короны

28.01 / «Садизм и разврат»: челябинцы просят не пускать рэпера Элджея в город

05.03 / В Солнечной системе камеры зафиксировали гигантское ромбовидное НЛО

29.01 / Наука: Горизонтальный перенос генов у бактерий оказался независим от антибиотиков

02.01 / Встречи с гигантскими змеями в Кабардино-Балкарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика