На фоне эпидемии коронавируса Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок

07.03.2020, 10:07, Разное

Руководство компании Facebook, владеющей одноимённой социальной сетью, готовится в ближайшее время ввести запрет на рекламу медицинских масок. Такое решение принято в целях пресечения спекулятивных продаж данного товара на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019 в мире.

По словам Роба Лезерна, занимающего в Facebook пост директора по управлению продуктами, в ближайшее время планируется обновление политики компании. Согласно новым условиям, будет введён запрет на рекламу медицинских масок в случае, если зафиксируется использование ситуации с распространением коронавируса с целью наживы за счёт «панических настроений» населения.

В ВОЗ неоднократно напоминали, что медицинские маски не могут защитить от инфицирования COVID-2019 и их нужно носить уже заражённым людям, предотвращая таким образом распространение опасных выделений. Основным способом профилактики коронавируса является соблюдение правил гигиены. Медики рекомендуют чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и стараться не контактировать с чихающим или кашляющим человеком.