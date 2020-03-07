Юлия Михалкова решила отказаться от рукопожатий из-за коронавируса

07.03.2020, 10:07, Разное

Актриса Юлия Михалкова отказалась от рукопожатия в ходе приветствия. Следуя советам медиков, она не хочет стать источником распространения коронавируса.

Согласно светскому этикету, предполагается, что жительница первая протягивает руку мужчине. Отказ от такого церемониала позволил Михалковой легко исключить прикосновение чужой руки. Однако в деловом общении инициатором приветствия является старший по должности. Игнорирование жеста рассматривается оскорбительным поведением, хотя многие уверены, что в условиях возможного инфицирования правилами приличия можно пренебречь, заменив рукопожатие улыбкой и легким поклоном.

Опасная болезнь вносит свои коррективы не только в привычки, но и в планы людей. Юлия Михалкова сообщила, что во многих странах уже приостановлены массовые мероприятия в связи с угрозой COVID-19. Отменяются модные показы, не совсем ясна ситуация с проведением «Евровидения-2020» и Олимпиады в Японии. Актриса уверена, что все материальные потери несопоставимы с человеческими жизнями, которые прервал коронавирус.

Она выразила надежду, что людям удастся победить болезнь. Оптимизм помогает справиться со многими трудностями, поэтому Михалкова решила порадовать своих поклонников прекрасным аутфитом и весенним настроением. Снимок знаменитости в «маленьком» черном платье с открытыми плечами вызвал положительные эмоции у фанатов, которые подарили ей восторженные комплименты.