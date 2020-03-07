Прорвались полторы сотни, погиб один

07.03.2020, 10:06, Разное

Что происходит на границе Греции и Турции с людьми, которым некуда бежать.

На турецко-греческой границе пролилась кровь: в среду в столкновениях мигрантов с греческими пограничниками и в результате применения слезоточивого газа и водомётов были ранены шесть человек. Их отвезли в больницу города Эдирне, центра одноимённой турецкой провинции. Один из них впоследствии скончался.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОЛОЖЕНИИ НА ГРАНИЦЕ ЕС?Беженцы

МВД Турции заявляет, что 135 844 беженца направились в сторону КПП Пазаркуле/Кастанеэ. 75 тыс. из них якобы пересекли границу. Подтверждения этой информации нет.

Правительство Греции пресекло 24 тыс. попыток перехода границы. 73 человека, не имеющие отношения к Идлибу, задержаны.

По меньшей мере 13 тыс. беженцев находятся в буферной зоне.

400 мигрантов находятся на борту корабля ВМС Греции, они подлежат высылке и будут временно размещены в лагере. На греческие острова Лесбос, Хиос и Самос доставлены около 1500 беженцев.

По данным турецких проправительственных СМИ, один беженец застрелен греческими пограничниками. Греция отрицает этот факт.

Силы Греции и Frontex

Греция разместила на границе минимум 1 тыс. военных, 400 полицейских, бронетехника и две десантные роты. Они применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Агентство Frontex воспользовалось правом на интервенцию, позволяющим задействовать 1500 офицеров из стран ЕС. Германия предоставила пограничникам вертолет.

Силы Турции

1 тыс. турецких спецназовцев направились к границе, чтобы помешать Греции вытеснять беженцев.

В семи километрах от Эдирне находится главный пункт наземного перехода границы между Турцией и Грецией – Пазаркуле.

Сейчас он закрыт. Здесь как раз и образовалась ничейная территория, где скапливаются беженцы. Тех, кто пытается прорываться, греческие пограничники бьют, отбирают документы, телефоны, обувь, свидетельствует БНР. Важно понимать, отмечает его корреспондент, что многие беженцы имеют смутные представления о том, как функционирует западный закон и порядок, и понятия «пограничный контроль» и «визы» для них мало что значат.

Однако, вопреки апокалиптическим прогнозам, представители международной прессы, которых в эту зону допускают весьма дозированно, видят там не столько толпы, сколько разрозненные группы людей. В объективы их камер попадают не только сирийцы, с которых начинался миграционный кризис в 2015 году и которые составляют большинство из 3,7 млн беженцев, принятых режимом Эрдогана по соглашению с Евросоюзом, но и афганцы, иракцы, африканцы.

Беженцы близ греческой границы. Фото: EPA

Всего в буферной зоне между двумя границами к утру четверга находилось, по обобщённым сведениям, около 15 тыс человек. В местах скопления кандидатов в европейцы неправительственные организации раздают воду, еду и одеяла. Среди добровольцев, которые этим занимаются, есть студенты из Эдирне. Одеял на всех не хватает, из-за чего временами дело доходит до драки.

В целом, граница хорошо подготовилась к миграционному давлению, как это теперь называется: тот её 10-километровый (из 212 км) отрезок, который проходит по суше, а не по водному руслу, защищен металлическим забором. Он был построен ещё в 2012 году, во время начинавшегося тогда миграционного кризиса. Это крепкое сооружение на бетонной основе высотой четыре метра оборудовано термальными камерами, которые сканируют приграничное пространство. После возведения забора число мигрантов, незаконно проникавших в Грецию, сократилось на 90%.

Небольшой палаточный лагерь беженцев на 100-200 человек замечен также в 30 км от Пазаркуле вниз по течению реки Мерич (в Греции она называется Эврос, а в Болгарии — Марица). Это одна из крупнейших рек Балканского полуострова длиной почти 500 км, которая впадает в Эгейское море. По ней проходит большая часть сухопутной границы между Турцией и Грецией.

Возможно, как раз из того самого лагеря, разбитого близ турецкой деревни Дойран, на греческий берег удалось переправиться небольшой группе беженцев. С ними в течение пары минут успел поговорить корреспондент Би-би-си, после чего незаконно попавших в Евросоюз людей достаточно корректно посадили в автобус и увезли в полицию. Всего за минувшие дни в Грецию сумели прорваться полторы сотни человек, задержано более двухсот (МИД Греции сообщал лишь о 73 задержаниях на наземной границе).

Военные у места столкновений на КПП. Фото: EPA

Что же будет дальше?

Бежать всем этим бедолагам просто некуда. Балканам, через которые пролегает путь мигрантов с Ближнего Востока в Европу, они не нужны. Вслед за Хорватией, которая председательствует сейчас в ЕС, а также Северной Македонией и Республикой Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), не допустить превращения Сербии в «паркинг для беженцев» пообещал президент Сербии Александр Вучич. Если понадобится, в Сербию не войдёт никто, сказал он.

Что касается Болгарии, до которой от скопления беженцев на турецкой территории рукой подать, то на её границу покушений нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



«В Болгарию мы не сунемся — там очень жестокие люди!» На Балканах не желают принимать беженцев, «вброшенных» Турцией в Европу

В минувший вторник премьер-министр Бойко Борисов показывал сопредельную территорию с вертолёта высшим руководителям ЕС — председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европарламента Давиду Сассоли. В отличие от других государств, пояснил он позже, Болгария ведет разумную внешнюю политику, и именно по этой причине на ее границе с Турцией нет наплыва мигрантов. Глава Еврокомисии, передавало БНР, в свою очередь назвала Борисова «не только хорошим другом, но и истинным европейцем», отметив, что болгарский опыт добрососедских отношений имеет «стратегическое значение для региона».

Геннадий Габриэлян

корреспондент «Новой» на Балканах