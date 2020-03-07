Турция анонсировала визит военной делегации из РФ в Анкару

07.03.2020, 10:00, Новости дня

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.

Акар заявил, что «с 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4», уже началась работа «над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

«В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация», – добавил он.

Акар также заявил, что Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.

«Мы по-прежнему будем сдерживающей силой для препятствования нарушениям режима прекращения огня», – подчеркнул министр.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

К утру пятницы бои в районе сирийского Идлиба прекратились. В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя подтвердил, что в целом прекращение огня в регионе выполняется.

Лидер Сирии Башар Асад заявил, что доволен результатами, которых удалось достичь в ходе переговоров Путина и Эрдогана.