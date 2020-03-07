На карантинном лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружили коронавирус

07.03.2020, 9:54, Новости дня

На круизном лайнере Grand Princess, задержанном у побережья Калифорнии, 21 человек заражен коронавирусной инфекцией. Об этом 6 марта заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет издание USA Today.

19 заболевших – пассажиры судна, еще двое – члены экипажа.

Пенс подчеркнул, что члены экипажа останутся на борту судна для прохождения карантинных мероприятий. Пассажиров будут тестировать на вирус также на борту лайнера.

У двух бывших пассажиров корабля, которые находились на борту с 11-го по 21 февраля в поездке в Мексику, обнаружили коронавирус. Один из них умер.

К тому времени, когда власти поняли, что оба пациента были бывшими пассажирами Grand Princess и, возможно, заразились, находясь на борту, корабль уже вышел в море для 15-дневной поездки на Гавайи. Этот круиз должен был закончиться в Сан-Франциско 7 марта, но чиновники прервали его и приказали задержать судно у побережья Калифорнии.

Власти заявили, что 62 пассажира, которые в настоящее время находятся на судне, также были пассажирами во время февральской поездки в Мексику. Эти пассажиры могли заразиться вирусом. 

В настоящее время на Grand Princess находятся 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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