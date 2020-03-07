Любопытный кот из Сибири прославился в Сети

07.03.2020, 9:37, Разное

Любопытный кот из Сибири стал настоящей звездой Сети и собрал более 8,5 млн просмотров. Домашний питомец получил также очень много положительных комментариев и благодарностей.
Хозяйка кота решила запечатлеть, как её кот получит долгожданный кусочек лакомства, но сделала это в очень необычной манере. Она положила его на дно мягкой трубки, где и установила камеру. Кота совершенно не смутило маленькое расстояние между стенками. Он засунул туда свою морду и начал принюхиваться, продвигаясь всё ближе к желанной награде.

Многие пользователи TikTok не остались в стороне от увиденного. Видео на странице хозяйки кота собрало более 1,4 млн «лайков» и 13,3 тыс. комментариев. Большинство пользователей радовались от увиденного и отметили, что их настроение заметно поднялось после просмотра.



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