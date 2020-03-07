Xiaomi готовит к выходу наушники Mi True Wireless Earphones 2S

07.03.2020, 9:37, Разное

На официальном интернет-портале продвигающей стандарт беспроводной зарядки Qi организации WPC недавно появилась информация о готовящейся к выходу новинке от китайского технологического гиганта Xiaomi. Согласно этим данным, вскоре производитель может презентовать новые наушники погружного типа Mi True Wireless Earphones 2S.

О готовящемся к дебюту гаджете известно крайне мало, однако на сайте можно увидеть изображение Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S. При покупке пользователь получает два независимых модуля-вкладыша белого цвета с удлинёнными «ножками» и футляр для подзарядки мощностью 2,5 ватта. О технических характеристиках новинки от Xiaomi пока ничего не сообщается.

Точная дата премьеры, равно как и стоимость Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S, на данный момент также не озвучивались производителем. Некоторые эксперты считают, что презентацию стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.