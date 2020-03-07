Xiaomi готовит к выходу наушники Mi True Wireless Earphones 2S

07.03.2020, 9:37, Разное

На официальном интернет-портале продвигающей стандарт беспроводной зарядки Qi организации WPC недавно появилась информация о готовящейся к выходу новинке от китайского технологического гиганта Xiaomi. Согласно этим данным, вскоре производитель может презентовать новые наушники погружного типа Mi True Wireless Earphones 2S.
О готовящемся к дебюту гаджете известно крайне мало, однако на сайте можно увидеть изображение Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S. При покупке пользователь получает два независимых модуля-вкладыша белого цвета с удлинёнными «ножками» и футляр для подзарядки мощностью 2,5 ватта. О технических характеристиках новинки от Xiaomi пока ничего не сообщается.

Точная дата премьеры, равно как и стоимость Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S, на данный момент также не озвучивались производителем. Некоторые эксперты считают, что презентацию стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Эксперты назвали ТОП-3 легендарных американских внедорожников

08.01 / Наука: Стволовые клетки помогут восстановить череп и лицо человека после травмы

10.01 / Ученые назвали 6 натуральных методов от головной боли

29.01 / Мнение: Почему процветает АУЕ?

22.01 / Как мы выглядим со стороны, когда делаем селфи: Дэвид Бекхэм показал это на примере жены Виктории

07.03 / Стали известны заработки Дмитрия Тарасова в клубе «Рубин»

21.01 / Катастрофа для спецслужб НАТО: новые перехваченные телефонные разговоры показывают, что между Украиной и Кремлем не было контактов после крушения МН17

05.02 / Мнение: Их добивали, стреляя в упор

30.01 / В Москве скончалась актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Светлана Агеева

19.02 / В Калмыкии из-за смертельной аварии возбудили уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика