В представительстве Зеленского высказались об идее подачи воды в Крым

07.03.2020, 9:30, Новости дня

Киев не собирается подавать воду крымчанам до «полной деоккупации» полуострова, сообщила украинский «зампредставителя президента в Крыму» Тамила Ташева.

Ташева написала она в Facebook, что позиция Киева по вопросу Крыма не изменилась: «Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага».

По ее мнению, подобные предложения со стороны украинских чиновников обусловлены незнанием текущей ситуации в Крыму, непониманием международного права и «русским нарративом».

«Отсутствие (…) анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков)», – написала Ташева.

Также в украинском «представительстве президента в Крыму» выразили мнение, что новый премьер страны Денис Шмыгаль также «пока не в контексте Крыма», и пообещали «донести свою позицию» до правительства по «принципиальным» вопросам.

«Если воду в Крым решат давать (…) я подам в отставку», – добавила Ташева.

Ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды Киевом в Крым, назвав это вопросом «гуманитарной ответственности». Он указал, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

Однако позже на своей странице в Facebook он написал, что позиция украинских властей по поводу водоснабжения Крыма «остается неизменной».

«Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до возвращения полуострова в состав Украины», – заявил он.

По его словам, «техническая трудность» заключается в том, что «невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «это стандартно для политиков Украины – говорить здравые вещи, а потом, под давлением националистов, дезавуировать свои заявления».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.