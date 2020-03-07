Четвертый этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Самый стильный мужчина

07.03.2020, 9:18, Разное

Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории «Самый стильный мужчина». Эти герои как никто умеют произвести впечатление. Успешные, яркие и талантливые, они лишь подтверждают правило, что стильно одетый мужчина — всегда победитель. На этой неделе за звание «Самого стильного мужчины» поборются: креативный и в творчестве, и в одежде Константин Богомолов; Владимир Мишуков, дополнивший минималистичный образ массивным аксессуаром — браслетом; Кирилл Серебренников, предпочитающий делать акцент на деталях, будь то яркие кроссовки или очки в нетривиальной оправе; ценитель строгой классики Константин Хабенский; Максим Виторган, привыкший сочетать в образах стиль и удобство; а также Филипп Киркоров, в fashion-смелости готовый дать фору любому.

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опросЧей образ лучше? Четвертый этап конкурса "Самые стильные в России-2020": Самый стильный мужчинаКонстантин БогомоловВладимир МишуковКирилл СеребренниковКонстантин ХабенскийМаксим ВиторганФилипп Киркоров



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