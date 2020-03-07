Мнение: Рекорды по заболевшим

07.03.2020, 9:09, Разное

У Ирана новый рекорд по заболевшим — более 1200 за сутки. Приходят сообщения о том, что в координационном центре в Сирии обнаружены два заболевших офицера КСИР. Что ставит под вопрос процесс координации действий между иностранными интервентами, поддерживающими режим Асада. В самом Иране крайне высокое по сравнению со всеми остальными число заболевших среди руководства страны. Уже есть и умершие — сегодня скончался заместитель генерального прокурора Ирана. Учитывая обязательность религиозных ритуалов в этой стране, массовое заражение руководства могло произойти во время одного из них, тем более, что исходной точкой распространения эпидемии является религиозный центр страны Кум.

На фоне крепнущего понимания, что эпидемия — это надолго, а значит, нормальные хозяйственные и производственные цепочки будут нарушены по всему миру, мировые биржи начинают проседать. Падают и цены на сырьевые товары. Нефть упорно снижается, пока она уже 48 долларов за баррель. Остается всего лишь 6 долларов до "цены отсечения", за которой российский бюджет начинает быть дефицитным.

Кроме того, возникает вопрос с массовыми мероприятиями, в том числе и политического характера, в России. По сути, голосование за путинские поправки в конституцию пройдут под знаком более важного выбора — заболеть во славу хотелок национального лидера или поберечь здоровье.

Кстати, международные наблюдатели уже обращают внимание на то, что выборочность проверок на заболевание в России неизбежно отражается на достоверности статистики. Видимо, поэтому у нас настолько благостная картина по заболеваемости: нет сплошного контроля — нет и заболевших. Все красиво. Иран, впрочем, начинал так же.