Учёные нашли способ сохранения воспоминаний во сне при помощи ароматов

07.03.2020, 9:00, Разное

Израильские учёные из Тель-Авивского университета в результате проведённого исследования нашли новый способ сохранения головным мозгом воспоминаний во время сна. Для этого специалисты воспользовались ароматом, вводящимся спящему человеку через специальную трубку в одну ноздрю.
Учёным известно, что консолидация памяти у человека происходит в мозге во сне, однако механизм передачи данных из гиппокампа в неокортекс оставался загадкой. С целью найти ответ на данный вопрос израильскими специалистами была проведена научная работа с привлечением трёх десятков добровольцев. Участникам эксперимента показывали на мониторах информацию, которую они должны были запомнить. В это время в одну ноздрю им подавался аромат розы. После первого этапа добровольцы отправлялись спать, но при этом подача того же аромата продолжалась и в процессе отдыха.

В результате авторам проекта удалось установить, что консолидация информации, то есть электрические сигналы, активнее происходили в отвечающем за восприятие ароматов полушарии мозга. Эти данные в дальнейшем могут применяться в клинической медицине для улучшения памяти и снижения эмоционального стресса у пациентов, перенёсших травмы головного мозга.



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