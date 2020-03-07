Ученые: Тревожность является характерной чертой для всех домашних собак

07.03.2020, 9:07, Разное

Учёные из Финляндии установили, что тревожность и различные фобии характерны для всех пород домашних собак. Среди прочих факторов лидирует страх резкого и громкого шума.

Исследователи опросили 13,7 тыс. владельцев собак разных пород. Возраст питомцев варьировался от 10 месяцев до 17 лет. Хозяев животных попросили рассказать о различном проявлении тревожности и чем это было вызвано. Также у них спрашивали о поведении собак в случае появления незнакомцев или других представителей четвероногих. Оказалось, что самой распространённой причиной тревожности является резкий и громкий звук. Лидируют гром и салюты. Более 32% респондентов рассказали, что их собаки пугаются фейерверков или грозы. Ещё 29% испытывают дискомфорт при виде других собак или в случае появления на их территории незнакомца.

Новое исследование позволило доказать, что практически все домашние питомцы имеют серьёзные нарушения психики и нуждаются в правильном воспитании. Также исследователи отметили, что самыми психически нестабильными стали дворняги. Вероятнее всего это из-за того, что в раннем возрасте они переживают много стресса.