Генконсульство РФ в Шанхае вернуло на родину моряков с судна «Нептун»

07.03.2020, 9:00, Новости дня

Восемь членов экипажа находящегося на ремонте в порту китайского города Наньтун (восточная провинция Цзянсу) судна «Нептун» репатриированы в Россию, сообщил консул-советник Генконсульства РФ в Шанхае Эрнст Юркин.

Юркин сообщил, что «у компании-судовладельца «Гудзон» были задолженности по зарплате, и моряки попросили их репатриировать за счет России», передает ТАСС.

Данная процедура «заняла определенное время, и в конечном итоге вчера они вылетели из Шанхая во Владивосток с пересадкой в Сеуле». На родину моряки вернулись 7 марта в районе трех часов ночи.

Организацией процедуры репатриации российских моряков занимались сотрудники Генконсульства РФ в Шанхае. Отмечается, что это первый опыт репатриации за счет государства после принятия МИД документа, определяющего порядок этой процедуры.

Напомним, судно «Нептун» находится на ремонте в китайском порту Наньтун с 2018 года. Сообщалось об имеющихся у компании-судовладельца коммерческих спорах с китайским судоремонтным заводом. Так, в октябре 2018 года китайский завод отказался ремонтировать российское судно из-за санкций США.

Отметим, что компания «Гудзон» входит в число российских организаций, внесенных в санкционный список США. Поводом стали подозрения в торговле нефтью с КНДР.



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